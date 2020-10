Siena, allarme Covid: salta la trasferta a Scandicci

03 ottobre 2020 a

Il Siena resta a casa: niente trasferta a Scandicci, che sarebbe stata la prima dell'anno per la formazione di mister Gilardino. Il Covid ci ha messo lo zampino, come ha comunicato la stessa società bianconera: c'è stato un caso accertato di positività di un familiare di un calciatore avversario, e la dirigenza fiorentina ha tempestivamente comunicato la novità al dipartimento interregionale, che ha "preso atto della documentazione allegata proveniente da strutture pubbliche e, segnatamente, dall’azienda ospedaliera universitaria Careggi. Tenuto conto altresì del protocollo predisposto dalla Asl competente per territorio, e comunque del provvedimento e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, per cause di forza maggiore, la gara è rinviata”.

