Siena, controlli notturni e sanzioni della Municipale

E' cominciato il fine settimana della movida senese e i controlli notturni effettuati dalla polizia municipale ieri sera (venerdì 2 ottobre) hanno dimostrato che il livello di attenzione si è abbassato e occorre risollevarlo. Gli agenti della municipale, infatti, hanno elevato 8 sanzioni per violazione del distanziamento sociale previsto dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Questa trasgressione prevede multe che vanno da 400 a 3 mila euro. Inoltre, ci sono state 6 sanzioni (ciascuna di 100 euro) per atti contrari alla pubblica decenza da parte di gente che orinava in strada. Infine, in via Pantaneto, è stato riscontrata una violazione dell’orario di conferimento dei rifiuti: anche in questo caso, 100 euro.

