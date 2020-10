Siena, albero pericolante messo in sicurezza

02 ottobre 2020 a

a

a

Quell'albero pericolante stava suscitando non poca apprensione e preoccupazione. Perché era a rischio crollo, con le conseguenze facilmente immaginabili per gli oggetti e, nella peggiore delle ipotesi, per le persone intorno. Anche perché si trova nei pressi di una scuola elementare, la Peruzzi, frequentata da bambini, maestre e personale non docente. A risolvere la situazione, e a far tirare a tutti un bel sospiro di sollievo, ci hanno pensato i vigili del fuoco del comando provinciale di Siena che, nel pomeriggio di oggi (2 ottobre), sono intervenuti in via Avignone, intorno alle 16.45, e hanno messo la pianta in sicurezza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.