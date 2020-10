Siena, Bruco in lutto per la morte di Fabio Ciani

02 ottobre 2020 a

a

a

Siena perde un altro dei suoi personaggi storici. Fabio Ciani, brucaiolo doc, notissimo barbiere con la bottega in Vallerozzi e tifoso viscerale del Siena, è morto dopo aver accusato problemi di salute negli ultimi tempi.

E' morto Gabriello Lorenzini, Siena saluta un altro personaggio: Colonnino

La notizia, che si è rapidamente diffusa in città, ha gettato nello sconforto la sua contrada e i molti senesi che lo conoscevano. I Fedelissimi, sul loro sito, lo hanno ricordato così: "La notizia era nell’aria, ma quando ci hanno comunicato la scomparsa di Fabio Ciani, siamo tutti caduti nello sconforto. Socio fondatore dei Fedelissimi, è sempre stato uno di noi, dall’inizio della nostra avventura fino al momento triste della sua scomparsa. Era un amico vero a cui abbiamo sempre voluto bene, perché lui voleva bene a tutti, perché aveva sempre il Siena e il suo Bruco nel cuore, due amori che non ha mai tradito. Vengono in mente le tante serate trascorse nella sua bottega in cima a Vallerozzi, agli inizi una delle tanti sedi itineranti del Club, il suo inguaribile entusiasmo, la sua amicizia vera che dimostrava sempre a tutti con quell'ineguagliabile sorriso da persona buona, pulita".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.