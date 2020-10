Siena, Università in prima fila per l'energia pulita dal mare

02 ottobre 2020 a

a

a

Proseguono le attività del progetto europeo Blue deal, coordinato dall'Università di Siena e dedicato allo sviluppo delle energie pulite dal mare.

A Durazzo, in Albania, si terrà in modalità telematica, per consentire la partecipazione in sicurezza di tutti i partner, il secondo "Testing Lab" del progetto, che permetterà di definire la metodologia che verrà poi applicata e sperimentata nelle fasi successive. I Lab, infatti, hanno l'obiettivo di esplorare la possibilità di implementare e sviluppare impianti per lo sfruttamento delle energie marine rinnovabili in 5 città costiere del bacino del Mediterraneo e sono pensati come processi partecipativi aperti a cittadini, imprese, amministrazioni locali e molti altri soggetti, allo scopo di individuare potenziali energetici marini, barriere e opportunità per uno sviluppo futuro della Blue energy.

Il progetto è coordinato da Simone Bastianoni del dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente dell'Ateneo senese e coinvolge 7 diverse nazioni che affacciano sul Mediterraneo: Italia, Albania, Cipro, Croazia, Grecia, Malta, Spagna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.