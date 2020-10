Siena, paziente muore all'ospedale: medici sotto inchiesta

01 ottobre 2020 a

Era entrato in una delle sale operatorie delle Scotte di Siena per sottoporsi a un intervento di chirurgia vascolare, ma alcuni giorni dopo è morto improvvisamente. I fatti, che si riferiscono alla tragica scomparsa di un anziano, sono avvenuti all'inizio di settembre e adesso la famiglia vuole capire se ci siano state responsabilità dei medici che avevano in cura il loro congiunto. Per questo la procura ha aperto un'indagine per l'ipotesi di reato di omicidio colposo nei confronti di alcuni professionisti del policlinico, un numero che oscilla tra 6 e 8, che sono stati raggiunti da avvisi di garanzia. Inizialmente l'azione era contro contro ignoti, ma piano piano si è arrivati ad identificare alcune persone che hanno seguito il paziente.

