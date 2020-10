Drone Photo Awards: in un video dall'alto la bellezza di Siena

01 ottobre 2020 a

“Drone Photo Awards” nuova iniziativa del Festival “Siena Awards” sta riscuotendo un successo mondiale. Agli scatti dei vincitori sono stati dedicati, negli ultimi giorni, servizi giornalistici su Tg1, Bbc, The Guardian, Forbes, Bild, The Times, Business Insider, Sky New UK, Dayly Mirror e Cnn. Se il suggestivo cuore nel fondo del mare dal titolo “Love Heart of Nature” ritratto dall’australiano Jim Picôt è risultato vincitore assoluto dell’edizione 2020 del Drone Photo Awards, altrettanto entusiasmo hanno suscitato le foto delle nove sezioni in cui il premio è stato suddiviso: Abstract; Città vuote: vita durante il Covid 19; Natura; People; Sport; Series; Architettura urbana; Wedding e Animali. In occasione del Festival “Siena Awards”, le 45 foto premiate saranno esposte nella mostra “Above Us Only Sky”, in programma dal 24 ottobre al 29 novembre all’Accademia dei Fisiocritici di Siena, considerata tra i musei scientifici italiani più longevi. L’esposizione rappresenta l’unica mostra collettiva realizzata in Italia sulla fotografia aerea, con immagini che catturano la bellezza del mondo vista dai cieli e lasciano spazio anche all’immaginazione raccontando una storia.



Giunto alla sua sesta edizione, il Festival “Siena Awards”, ideato dal senese Luca Venturi e organizzato da una squadra di professionisti di vari settori, ha ormai un respiro mondiale “ma vuole fortemente essere un progetto per la città”, spiega Venturi. E per questo ha voluto rendere un omaggio speciale alla città: un video, completamente girato con il drone, che racconta “ una città costretta ad addormentarsi, quieta nel suo sonno ma comunque bellissima. Sono immagini - spiega Venturi - che rappresentano l’amore di ciascun senese per la propria città. E il Siena Awards si sente a tutti gli effetti un figlio di questa meravigliosa città che tutti gli anni accoglie il festival e tutti quelli che vengono a Siena da tutto il mondo per l’occasione”. Il video sarà pubblicato in contemporanea oggi alle 12 in anteprima sui siti e sui canali social dei partners del Festival, per poi essere messo a disposizione della città. “Abbiamo voluto fortemente il Festival anche quest’anno - spiega Venturi - e con tutte le difficoltà del caso siamo riusciti nell’impresa



