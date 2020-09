Cuadrado, esame di italiano a Siena ma ancora non si sa l'esito

Il rettore Cataldi: "Ha fatto il test il 22 ma nessuno può sostenere che lo abbia passato. Almeno 20 giorni per saperlo"

Tiene banco il caso dell’ex Barcellona Luis Suarez che, con la prospettiva di una chiamata della Juventus, ha sostenuto l’esame per ottenere la certificazione B1 di lingua italiana (indispensabile per chiedere la cittadinanza) presso l’Università per stranieri di Perugia, La sua promozione è risultata talmente dubbia da far scattare un’inchiesta che, al momento, vede indagati per corruzione il rettore dell’Ateneo umbro, Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri e il docente Lorenzo Rocca, l’esaminatore del bomber.

Sull'onda di tutto questo, ha avuto ampio risalto, anche a livello internazionale, la notizia che il colombiano Juan Cuadrado, che una maglia nella Juventus ce l'ha già, stia seguendo la stessa strada, che porta a un prezioso passaporto tricolore, e abbia già sostenuto la prova affidandosi all’Università per stranieri di Siena, presso una sede a Torino. La stampa specializzata e le agenzie di mezzo mondo sostengono che lo scoglio sia stato superato a pieni voti, grazie anche alle conoscenze linguistiche nei tanti anni di militanza prima a Udine, poi a Firenze e adesso in Piemonte.

La cosa non è piaciuta al Rettore di Unistrasi, Pietro Cataldi, che tiene a precisare: “In questi termini, la notizia è infondata. D'intesa con gli altri enti certificatori, abbiamo preferito tacere per rispetto verso le indagini e verso i colleghi perugini, ma visto che le notizie continuano a trapelare, e che la materia è estremamente delicata, ci tengo a chiarire qual è la verità. Cuadrado ha effettivamente sostenuto la prova a Torino, martedì 22 settembre, in una sede consorziata con il nostro Ateneo per ottenere la certificazione B1. L'esito positivo, invece, non è reale. Non ancora, almeno. Le prove in forma orale per l’iter di cittadinanza vengono registrate e trasmesse a Siena da qualsiasi parte nel mondo vengano sostenute. Quello stesso giorno, ce ne sono state migliaia. Una volta ricevute, vengono vagliate dai nostri esperti, in doppia valutazione disgiunta, qui nella nostra città. Al momento, l’esame di Cuadrado e tutti gli altri sostenuti il 22 non sono stati valutati, per cui nessuno può sapere se il giocatore sia stato promosso e se potrà avere o no la certificazione conseguente. Non so in base a cosa si dà per sicuro che abbia brillantemente conquistato quel documento, forse si fa affidamento sulla realtà che, quando rilascia interviste in italiano, si esprime in maniera corretta. Un B1, però, non si rilascia a occhio, bensì ci si arriva sulla base di un protocollo rigoroso, condotto da persone competenti e con un punteggio assegnato da specialisti della materia, indipendenti l’uno dall’altro. Inoltre, non viene concesso alcun trattamento diverso a un candidato piuttosto che a un altro. Tutti i percorsi sono giudicati alla pari e nella stessa maniera. I risultati di Cuadrado non saranno corretti prima di altri, né lui riceverà l’eventuale certificato in anticipo. Ci sono dei passaggi precisi da seguire, l’argomento scotta ed è molto facile farsi male, come ci insegna l’attualità. Alla fine, a rimetterci di più è l’Università. Per questo c’è stata la massima attenzione affinché nulla differisse dal protocollo ordinario".

L’esito in che tempi potrebbe essere noto? "Ci vorranno non meno di 20 giorni - fa un rapido calcolo Cataldi, - ma più probabilmente saranno 30 o 40".

