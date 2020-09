Siena, cade in un fossato a Montalcino: arrivano i vigili del fuoco

27 settembre 2020 a

Vigili del fuoco in azione questa mattina, 27 settembre, a Montalcino. Il personale del comando provinciale di Siena e del locale distaccamento ilcinese, infatti, è intervenuto intorno alle 8.20 in Località Fornacina, per un allarme scattato e finalizzato a prestare soccorso a una persona in difficoltà. Si trattava di un uomo che era caduto in un fossato che si trova nella zona boschiva. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno collaborato con gli stessi vigili del fuoco per recuperarlo e poi lo hanno preso in carico per accertarne le condizioni generali dopo la disavventura di cui è stato protagonista.

