Siena, si fa male sull'Amiata e viene portato alle Scotte

26 settembre 2020

Brutta disavventura per un 32enne residente a Castagneto Carducci, partito per godersi un fine settimana tra i boschi e i sentieri dell'Amiata e finito al policlinico di Siena, portato dall'elisoccorso in gravi condizioni. Il giovane aveva scelto il versante grossetano del monte per fare un giro con la mountain bike, ma nel corso di una discesa ha trovato un ostacolo che ha fatto da trampolino ed è caduto rovinosamente. Ha cominciato a lamentare un forte dolore all'addome, che si è unito alla sospetta frattura della clavicola destra. E' intervenuto il soccorso alpino, che lo ha portato al Prato delle Macinaie, dove è giunta anche un'ambulanza da Castel del Piano. Il personale del 118, dopo averlo vistato, ha valutato che era meglio trasferirlo d'urgenza alle Scotte per accertamenti più approfonditi.

