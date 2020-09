Palio di Siena, Brio di nuovo fantino del Bruco

26 settembre 2020 a

Si erano lasciati nel 2019, dopo il Palio di agosto e la vittoria sfumata per pochi centimetri. Andrea Mari e il Bruco avevano deciso di seguire ognuno la propria strada, pur rimanendo in ottimi rapporti e in stretto collegamento. Nel frattempo, c'è stato il 2020 cancellato dall'emergenza Coronavirus e, in previsione dell'annata paliesca 2021, Brio e via del Comune ripartiranno da dove erano rimasti: insieme, fianco a fianco. Ieri sera, 25 settembre, il capitano Simone Manganelli, nel corso dell’assemblea, ha comunicato ufficialmente che il rapporto è di nuovo allacciato, e che il fantino sei volte vittorioso difenderà nuovamente i colori di Barbicone, o valuterà con la dirigenza dove andare in caso di assenza della contrada sul Campo o di assegnazione di un cavallo non competitivo.

