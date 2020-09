Siena, Michele Maio e i progressi contro il cancro

25 settembre 2020 a

Michele Maio, direttore del Centro immunoncologia alle Scotte e professore ordinario di Oncologia dell’Università di Siena, chiuderà Next, il festival nazionale della ricerca scientifica in corso a Trieste. L'incontro a cui parteciperà al teatro Miela domani (27 settembre), “Le nuove frontiere della ricerca sul cancro”, organizzato dalla fondazione Airc, è molto atteso e si annuncia già sold out. "Faremo il punto sui passi fatti fino a ora nella ricerca – spiega lo stesso Maio – e anche sulle possibilità e sulle nuove opportunità terapeutiche disponibili proprio grazie all’immunooncologia. A Siena abbiamo circa 40 sperimentazioni attive in quasi tutti i tipi di tumore e, in molte di queste, abbiamo dimostrato che la combinazione tra diversi farmaci immunoterapici o tra un immunoterapico e un chemioterapico ha portato risultati promettenti in termini di sopravvivenza".

