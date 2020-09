Siena, torna a Colle una storica scultura contemporanea

25 settembre 2020 a

a

a

Colle Val d'Elsa ritrova una storica opera che ne arricchisce il patrimonio. Si tratta della scultura "Concrete Blocks", realizzata da Sol Lewitt, artista statunitense legato all'arte concettuale e minimalista, nel giardino del museo archeologico in via temporanea per l'edizione di "Arte all'arte" del 1997. Il Comune l'aveva in seguito acquistata per renderla permanente, intento mai portato a compimento. Dopo 23 anni il valore di quest'opera, ormai storicizzata, è ancora più alto, pertanto la sua ricostruzione è stata riproposta, proprio nello stesso luogo in cui era stata pensata, all'interno del progetto del nuovo allestimento del Museo archeologico. "Si tratta – spiega Cristiano Bianchi, assessore alla cultura - di un patrimonio che è stato chiuso in un cassetto per troppi anni e che adesso viene restituito alla città”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.