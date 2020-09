Siena, vigili del fuoco in azione per il maltempo

25 settembre 2020 a

Il maltempo che si è abbattuto sul Senese ha richiesto una serie di interventi urgenti da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale. Intorno alle 1.50 è stata necessaria una verifica statica nel comune di Castelnuovo Berardenga, in località Pagliaia, per un'abitazione colpita da un fulmine, che ha lesionato parte del tetto. Otto persone sono state evacuate in buono stato di salute. Sul posto anche carabinieri e personale del Comune.

Il distaccamento di Poggibonsi, invece, alle 6.50 era in località Berignone, a Casole d'Elsa: a causa del forte vento, un gazebo in ferro è finito sul tetto di un'abitazione danneggiandone una parte. Non ci sono persone coinvolte né danni strutturali.

