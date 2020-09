Elezioni Toscana, Giani: "Lezione di democrazia. Decide il popolo, non chi fa i sondaggi"

23 settembre 2020 a

Una lezione di democrazia. Nelle sfide elettorali a decidere è il popolo e non quelli che fanno i sondaggi. Lo sostiene Eugenio Giani, neo presidente della Regione Toscana. "Abbiamo sconfitto coloro che dicevano che perdevamo con uno scarto del 2% e abbiamo vinto dando valori alla Toscana, dando a tutti una grande lezione di democrazia. Il voto non lo decidono i sondaggisti ma gli elettori". Giani lo ha detto nel corso della festa a Firenze, al Nelson Mandela Forum, per celebrare la sua vittoria con il segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, e il leader nazionale di Italia Viva, Matteo Renzi.

