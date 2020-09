Banca Mps, Unicredit potrebbe acquisire le quote in mano al Tesoro. Ecco le garanzie che chiede

22 settembre 2020 a

Potrebbe essere Unicredit ad acquisire la quota di Banca Monte dei Paschi di Siena in mano al Tesoro. Secondo quanto riferito da La Repubblica, che cita tre diverse fonti, l'esecutivo starebbe spingendo sulla banca guidata da Jean Pierre Mustier come possibile compratore dell'istituto senese. Ma Unicredit avrebbe chiesto, per sedersi al tavolo negoziale, una cornice finanziaria di assoluta neutralità circa l’impatto sul capitale. Sempre secondo le fonti, questo si declinerebbe in una contropartita in contanti per assorbire lo sbilancio dovuto all’acquisizione dell’attivo Mps (pari a 141 miliardi nei conti semestrali), oltre che i rischi legali della banca, che ha richieste danni per totali 10 miliardi. Il secondo nome in agenda - sempre secondo il quotidiano - sarebbe Banco Bpm, anche se finora non risulta che il Tesoro abbia contattato i vertici dell'istituto.

