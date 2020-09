Siena, vittoria schiacciante del Sì

21 settembre 2020 a

Vittoria schiacciante del Sì al referendum in provincia di Siena. Alla fine nei 296 seggi del territorio il taglio dei parlamentari ha prevalso contro chi, invece, avrebbe voluto mantenere l’attuale composizione delle Camere: una percentuale del 65,49% contro il 34, 51% per un totale di 87.320 voti a 46.008. I votanti del territorio senese sono stati 135.285 (67,10% degli aventi diritto) con 680 schede nulle e 1277 bianche. Interessante il dato del capoluogo. Qui infatti la percentuale dei Sì si abbassa a 57, 54%, con 16.206 voti, mentre il No raggiunge il 42,46% con un totale di 11.961 voti. I votanti sono stati 28.559 (68,57% degli aventi diritto) le schede nulle sono state 113, le bianche 279. A Poggibonsi, il Sì raggiunge il 66, 89% con 9880 voti rispetto ai 4890 No (33,11%), dati sulla stessa lunghezza d'onda a Colle Val d’Elsa. Nel sud della provincia, Montepulciano fa registrare un 66,72% di Sì, che ad Abbadia San Salvatore decolla addirittura al 77%, mentre a Chianciano si assesta al 65%. Anche Chiusi supera la soglia del 70 (70,07%), per un risultato al di sopra della media

