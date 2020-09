Stefano Scaramelli esulta: "Grande soddisfazione. A Siena il miglior risultato del Paese di Italia Viva"

21 settembre 2020 a

"Una grande soddisfazione. Il risultato di Italia Viva in provincia di Siena va oltre le nostre aspettativa. Se i dati finali confermeranno quelli parziali, la nostra provincia sarà quella in cui il partito ha ottenuto il miglior risultato percentuale della Toscana e quindi d'Italia". Alle ore 21.30 del 21 settembre, con lo spoglio ancora in corso, Stefano Scaramelli non è solo soddisfatto. E' felice. Il successo elettorale arriva dopo l'addio al Pd, un periodo personale molto complesso (positivo al Covid con moglie e figlia) e una campagna elettorale in cui, come al solito, non si è risparmiato: "Ringrazio tutti i senesi che ci hanno sostenuto e che ci hanno votato, quelli che ci hanno aiutato in queste lunghe e impegnative settimane. Superare il 6 per cento è una grande soddisfazione. Ora aspettiamo i risultati definitivi". Quale futuro attende Scaramelli? Sarà il vicepresidente del governatore Eugenio Giani? Uno degli assessori della giunta? Il presidente del consiglio regionale (se scatterà il seggio)? I prossimi giorni saranno decisivi. Matteo Renzi nel giorno della chiusura della campagna elettorale in piazza Salimbeni aveva promesso: "Siena sarà nella prossima giunta regionale". La provincia di Siena ha risposto sostenendo il suo partito e il suo capolista. E ora si aspetta di passare all'incasso.

