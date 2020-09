Siena, sul bus senza biglietto e non danno le generalità: identificati

21 settembre 2020 a

Episodio movimentato a bordo di un bus della Tiemme nella tratta da Colle Val d’Elsa a Siena. Due soggetti di origini africane sono stati scoperti dal controllore sprovvisti del biglietto, ma si sono rifiutati di fornirgli le proprie generalità per la multa. Proprio dietro di loro, però, era seduto un finanziere, in viaggio per prendere servizio. Vista la situazione di forte tensione, che stava provocando un forte ritardo sulla tabella di marcia, si è qualificato e ha chiesto di effettuare una fermata proprio davanti alla caserma delle fiamme gialle di Siena per i controlli di rito. I due, anche all'interno della sede della Guardia di finanza, hanno mantenuto una condotta ostruzionistica, ma alla fine si sono fatti identificare e la loro posizione sul territorio italiano è risultata regolare. Le generalità sono state fornite alla Tiemme per le sanzioni previste.

