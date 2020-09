Matteo Renzi esalta Stefano Scaramelli e promette: "Siena sarà nella giunta regionale se vince il centrosinistra" | Video

18 settembre 2020 a

"Se Eugenio Giani sarà eletto governatore della Toscana, Siena sarà rappresentata in giunta". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, all'iniziativa pubblica con cui il capolista alle regionali, Stefano Scaramelli, ha chiuso la campagna elettorale. Un incontro a Siena, in piazza Salimbeni, a cui hanno partecipato tanti cittadini, tra i 300 e i 400. Renzi ha sottolineato l'importanza della candidatura di Scaramelli, consigliere regionale uscente e presidente della commissione sanità, e ne ha esaltato il lavoro degli ultimi cinque anni.

Scaramelli ha parlato di sanità, ricerca, lavoro, valori. Ha esaltato Italia Viva e ringraziato Renzi per la presenza in piazza: "Il più bel regalo che potesse farmi". Di fatto con il suo intervento l'ex premier ha confermato le indiscrezioni: in caso di vittoria del centrosinistra Scaramelli sarà uno degli assessori della nuova giunta regionale.

