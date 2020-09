Siena, investì e uccise un 17enne: condannato camionista

18 settembre 2020 a

Due anni e 6 mesi per omicidio colposo, assoluzione dall'accusa di omissione di soccorso perché il fatto non sussiste. Si è concluso così il processo che vedeva alla sbarra Marco Bedana, commerciante veneto che il 28 dicembre 2018 travolse e uccise nei pressi di Ampugnano, nel comune di Sovicille, il 17enne Arturo Pratelli, appassionato tifoso della Robur e molto attivo nella sua contrada, l'Aquila. L'uomo, alla guida del suo furgone, dopo l'urto proseguì la sua corsa, sostenendo di non essersi accorto di niente. Ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, per lui la pubblica accusa chiedeva 4 anni e 6 mesi. Bedana dovrà anche corrispondere 50 mila euro alla famiglia di Arturo Pratelli.

