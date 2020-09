Siena, la polizia salva la vita a una turista

15 settembre 2020 a

a

a

Intervento provvidenziale dei poliziotti di una Volante, che hanno letteralmente salvato la vita a una 61enne che si è sentita male nel centro storico di Siena. Erano da poco passate le 12.30 di oggi (15 settembre) quando la donna, una turista olandese, si è accasciata a terra in via Pantaneto. Per fortuna, in quel momento stava passando una pattuglia che, rendendosi conto che la signora non respirava più, l'ha rianimata con il defibrillatore in dotazione. Un intervento decisivo, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, nel frattempo chiamati dalla sala operativa della questura. Quando l'ambulanza è arrivata, le operazioni per rianimarla sono proseguite, poi è stata portata alle Scotte, con la scorta della polizia di Stato che le ha evitato il peggio. La turista, che era in compagnia del marito, al policlinico è stata stabilizzata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.