Arrestato Johnny lo Zingaro, nel 2017 era stato catturato a Siena

15 settembre 2020 a

a

a

"Johnny lo zingaro" è stato nuovamente arrestato. Giuseppe Mastini, pericoloso ergastolano che era scappato dopo un permesso premio dal carcere di Sassari il 6 settembre, è stato rintracciato dalla polizia in un casale in una zona rurale nelle campagne in provincia di Sassari. Si è giustificato dicendo di essere evaso per amore, ma la compagna, Giovanna Truzzi, non era sul posto.

Johnny lo zingaro, le ombre sul delitto Pasolini. Chi è l'ergastolano autore di un'altra fuga | Video

Anche l'ultima volta che era fuggito lo aveva fatto con la medesima motivazione: in quella occasione, nel luglio del 2017, le manette ai suoi polsi scattarono a Taverne d'Arbia, alle porte di Siena, dove si era rifugiato con la sua donna presso l'abitazione della sorella di quest'ultima. "Questa è la mia ultima fuga", aveva detto agli agenti che lo stavano portando via. Non è stato di parola.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.