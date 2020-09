Siena, il messaggio di De Mossi per il primo giorno di scuola

14 settembre 2020 a

Primo giorno di scuola dopo il ciclone Coronavirus e il sindaco di Siena Luigi De Mossi, attraverso la sua pagina Facebook, ha voluto mandare un messaggio a tutti gli studenti, agli insegnanti e al personale. "Care studentesse, cari studenti, cari insegnanti e corpo non docente - si legge, - oggi è un giorno speciale per voi e per le vostre famiglie. Non è solo l’inizio di un nuovo anno scolastico ma il ritorno alla normalità; ad una vita di socialità, vicina ai vostri coetanei. Quest'anno più che mai si apre davanti a voi un anno ricco di sfide e di novità. Sarà un anno particolare, di certo non facile, ma sono sicuro che con il vostro coraggio e la vostra fantasia - e insieme al prezioso ed insostituibile aiuto dei docenti e di tutto il personale scolastico - sarete in grado di affrontarlo con grinta e determinazione. Oggi tornate a scuola con nuove consapevolezze, dopo aver vissuto in prima persona un' emergenza che resterà per sempre nella storia e nel vissuto di tutti voi. Fate tesoro di questo vissuto, non ve ne dimenticate, perché ogni difficoltà che affrontiamo, ci rafforza".

