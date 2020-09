Siena, Graziani operato alle Scotte

14 settembre 2020 a

Sarà operato oggi (14 settembre) a Siena Francesco " Ciccio " Graziani , vittima di un grave incidente domestico che, nelle prime ore, ha fatto temere anche per la sua vita. L'ex bomber del Torino, campione del mondo nel 1982 con la maglia della Nazionale, qualche giorno fa stava lavorando su una scala pieghevole, quando questa ha ceduto, facendolo precipitare da circa 6 metri di altezza. Immediatamente ricoverato ad Arezzo , si è atteso che le sue condizioni migliorassero per organizzare il trasferimento senese. Nell'impatto si è fratturato 11 costole e 6 vertebre . Alle Scotte va sotto i ferri per rimuovere un grumo di sangue che si è sviluppato tra la pleura e il polmone.

