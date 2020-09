Siena, Alvalenti replica a Monteriggioni

13 settembre 2020 a

E' stato un grande successo. Talmente grande che gli organizzatori, eccezionalmente, intendono replicare il 18 settembre. Stiamo parlando di Alessandro Valenti, in arte Alvalenti, disegnatore, istrione, poeta e comico dal pennarello sempre pronto a stupire. Martedì 8 settembre ha tenuto uno show all'interno del Castello di Monteriggioni che ha registrato il tutto esaurito, con gente che si è divertita e ha applaudito anche in piedi. Per questo si rende necessaria una seconda data, che non sarà però una replica, visto che ogni serata è fine a se stessa e irripetibile, dal momento che i disegni vengono creati sul momento, in base alle indicazioni del pubblico o dell'estro improvviso del "maestro", e dunque mai uguali da un appuntamento all'altro. Chi si è perso il primo round di "Il poeta e la lavagna", dunque, avrà una seconda chance a breve.

L'omaggio grafico di Alvalenti per la morte di Colonnino

Nel frattempo, però, l'inarrestabile talento senese, che ha messo radici a Malta, si è appena esibito a Conselice, Dozza, Castel San Pietro Terme e nuovamente a Dozza. Sul ritorno a Monteriggioni, con la consueta dose di ironia, Alvalenti commenta: "Finalmente un po' di lavoro a... casa".

