Siena, un altro incendio a Suvignano

12 settembre 2020 a

Vigili del fuoco del comando di Siena ancora in azione a Suvignano. Dopo l'incendio di orgine dolosa di fine agosto, con ottocentomila euro di danni per la tenuta confiscata alla mafia e tornata allo Stato, il personale è nuovamente intervenuto nel tardo pomeriggio di oggi (12 settembre) per un rogo che si è sviluppato dalle sterpaglie e ha coinvolto alcune rotoballe.

Per completare il lavoro sono state necessarie 7 unità di uomini e 3 automezzi. Sul posto erano presenti anche i carabinieri e la polizia, per ricostruire l'accaduto e capire cosa ha causato le fiamme nella zona del Comune di Monteroni al centro dell'interesse.

