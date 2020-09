La Valdichiana senese nel registro dei paesaggi rurali storici

09 settembre 2020 a

La candidatura del paesaggio della Bonifica Leopoldina in Valdichiana è stata positivamente valutata dall'osservatorio nazionale di Roma e inserita nel registro dei paesaggi rurali storici. Il progetto è stato frutto di un percorso condiviso, durato più di due anni, che ha coinvolto undici Comuni della Valdichiana aretina (Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino) e senese (Chiusi, Montepulciano, Torrita di Siena, Sinalunga) per l’inserimento di un’area di oltre 23mila ettari del fondovalle interessata dai processi di bonifica e dallo sviluppo agricolo degli ultimi due secoli. Si tratta di un importante percorso di valorizzazione territoriale che comprende un profondo e dettagliato studio tecnico per valutare l’importanza del paesaggio rurale, misurandone l’evoluzione nel corso dei decenni, analizzando l’utilizzo del suolo, le dinamiche sociali e culturali, i processi economici che hanno interessato l’agricoltura locale.

