Siena, nuovo direttore di Medicina interna Amiata

09 settembre 2020

Salvatore Lenti è il nuovo direttore dell'Unità operativa complessa della Medicina interna Amiata senese, ed entrerà in servizio il 16 settembre. Si tratta di un professionista affermato e di comprovata esperienza, voluto dal direttore generale della Sud Est Antonio D’Urso, che commenta: "Prosegue l'attività intrapresa con l'obiettivo di rafforzare l’organizzazione aziendale per essere più incisivi, ponendo la massima attenzione al fabbisogno delle realtà territoriali”.

Dirigente medico ad Arezzo e responsabile di Ipertensione e rischio cardiovascolare, con oltre 200 pubblicazioni scientifiche, Salvatore Lenti sottolinea che questa è "una nomina che mi onora. Sono consapevole di trovarmi di fronte ad un’importante sfida che mi permetterà di mettere in campo la mia passione per la medicina e i preziosi insegnamenti che ho colto negli anni dei miei studi e della mia carriera. Confido nella collaborazione dei miei colleghi e nella condivisione di processi di gestione e di cura".

