Siena, sospeso il comandante della Municipale

09 settembre 2020

Sospensione per un anno dal servizio per il comandante della polizia municipale di Siena, Cesare Rinaldi. E' quanto ha disposto la procura in seguito all’inchiesta che lo ha coinvolto nei mesi scorsi e che lo vede è indagato con l’ipotesi di accusa di stalking. I carabinieri avrebbero acquisito del materiale nel comando di via Tozzi e hanno portato in caserma anche la moglie di Rinaldi, a sua volta in forza alla municipale. Il comandante avrebbe accusato un lieve malore che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza.

L'indagine, dai contorni ancora molto nebulosi,. è scattata in seguito alla segnalazione ai militari dell'Arma da parte di una donna, che segnalava di essere destinataria di alcuni messaggi molesti. Gli accertamenti hanno poi condotto a Rinaldi, ma i suoi avvocati hanno sempre negato le ipotesi di accusa, sottolineando che non c'è alcuna certezza che le molestie siano partite dal cellulare del loro assistito.

