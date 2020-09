Siena, il saluto del comandante Di Pace alle Scotte

09 settembre 2020 a

Saluti istituzionali all’azienda ospedaliero-universitaria senese per il colonnello Stefano Di Pace, comandante provinciale dei carabinieri di Siena, in procinto di trasferirsi a Roma per un nuovo prestigioso incarico. "Vorrei esternare la mia riconoscenza e la mia gratitudine – ha detto – a tutto il personale sanitario del policlinico Le Scotte, un’eccellenza per la professionalità e per l’umana vicinanza ai pazienti". Ad accoglierlo sono stati il direttore generale Valtere Giovannini, il direttore sanitario Roberto Gusinu e il direttore amministrativo Maria Silvia Mancini. "Un saluto accompagnato da un sentimento di gratitudine – ha dichiarato Giovannini – per ciò che hanno rappresentato i carabinieri, e quindi il suo comandante, per il nostro ospedale in questi anni. Ci siamo sentiti protetti ogni giorno nella nostra attività, c’è stata sempre grande unità di intenti con tutte le istituzioni".

