Siena, morto Luca Liserani farmacista dei Quattro Cantoni

Non è un periodo positivo per Siena, che sta perdendo alcuni dei suoi personaggi più amati e conosciuti. E' morto Luca Liserani, 72 anni, un uomo molto apprezzato e stimato anche per il suo lavoro. Era infatti il pilastro della farmacia Quattro Cantoni, un punto di riferimento non solo per le persone della zona, ma per tutti i senesi che, affascinati e incuriositi da quel luogo dall'aspetto un po' magico grazie al suo mobilio (oltre che dalla particolarità di essere un luogo imprescindibile per gli amanti dei fiori di Bach), un salto finiscono sempre per farcelo. Liserani è stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. L'esercizio è stato subito chiuso per lutto e le attestazioni di vicinanza e di rammarico si sono susseguite.

