Siena, un premio prestigioso ad Antonio Giordano

Il Sele d’oro Mezzogiorno, prestigioso premio assegnato a Oliveto Citra e giunto alla 36esima edizione, vede tra i premiati anche Antonio Giordano, oncologo di fama internazionale e professore di anatomia e istologia patologica all’Università di Siena. E' anche direttore dello Sbarro Institute for cancer research and molecular medicine della Temple University di Philadelphia. A lui è stato assegnato il premio Bona Praxis "per la sua iniziativa in campo medico - si legge nella motivazione - e l’essenziale contributo scientifico che, con impegno, dedizione e sacrificio, apporta alla scienza, anche con riferimento agli ultimi lavori dedicati alla scoperta delle ragioni di diffusione e contenimento del Covid-19".

