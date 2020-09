Siena, la designer Camilla Bellini star a Venezia

08 settembre 2020 a

La designer senese Camilla Bellini sta vivendo i brividi della 77esima Mostra del cinema di Venezia. E' stata infatti scelta per promuovere “Inspiring Venice”, progetto in favore del Museo Peggy Guggenheim, messo a dura prova da 13 settimane di chiusura durante il lockdown degli scorsi mesi. Nel corso l'evento che sta calamitando l'interesse internazionale sulla Laguna, lo sguardo e le capacità narrative della designer guideranno gli utenti di Instagram alla scoperta delle bellezze di Venezia, attraverso un racconto in presa diretta che si terrà nelle giornate del 10 e dell’11 settembre. Proprio il 10 Camilla Bellini calcherà il tappeto rosso insieme alle star nazionali e internazionali che giungeranno per promuovere i film in gara.

Il progetto “Inspiring Venice” è nato per esaltare la cultura e il patrimonio artistico come fulcro per la ripartenza dell’Italia e ha scelto di affidare il suo racconto anche a Erica Firpo, specializzata in arte e turismo, e a Giulia Latini, volto noto del lifestyle e dell’enologia. I tour a sostegno della Collezione Peggy Guggenheim racconteranno la Giudecca, l’iconico molino Stucky e numerose altre meraviglie della Serenissima.

