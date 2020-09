Siena, l'attore e regista Eli Roth a Montalcino

07 settembre 2020 a

a

a

Dal rosso sangue dei suoi film horror al Rosso di Montalcino. Eli Roth, regista, attore, sceneggiatore e produttore americano, ha scelto la terra del Brunello come tappa delle sue vacanze estive. Per lui una visita all'Abbazia di Sant’Antimo, un po' di shopping nel centro storico del paese e l'incontro con l'enogastronomia locale. La presenza di Eli Roth, famoso nel genere horror e reso ancor più celebre dalla sua apparizione nel film "Bastardi senza gloria" di Quentin Tarantino (interpreta Donnie Donowitz, l’Orso Ebreo), non è passata di certo inosservata a Montalcino, che pure è un luogo abituato ai vip dello spettacolo, dello sport e della politica anche internazionale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.