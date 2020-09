Coronavirus, il farmaco per la cura arriverà da Siena

07 settembre 2020 a

a

a

Verrà da Siena il nuovo farmaco che permetterà di curare il Coronavirus Ne è convinto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, dopo la visita che ha effettuato questa mattina (7 settembre) insieme al ministro della sanità Roberto Speranza alla sede di Toscana Life Sciences, il polo tecnologico e della ricerca senese che impiega 400 ricercatori ed è diventato un riferimento mondiale in campo farmacologico. Secondo il ministro Speranza, l'arma vincente è l'equilibrio tra impresa, ricerca e logistica, capace di tenere insieme tutti questi ambiti. Ha poi ribadito che il Governo ha stanziato 80 milioni di euro nel 2020 per finanziare le ricerche presso il polo senese e 300 milioni per il 2021, che continuerà a farlo con convinzione perché qui si gioca un pezzo importante della sfida contro il virus e che la sua presenza a Siena intende testimoniare la gratitudine per un lavoro che è ancora in corso. Il suo invito è stato di resistere, in vista dell’arrivo di un vaccino sicuro e di cure sicure, che si è augurato possano arrivare da Tls.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.