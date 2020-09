Siena, morto lo storico barista Giacomo Muzzi

07 settembre 2020 a

Un lutto ha colpito al cuore il quartiere di San Prospero, alle porte del centro storico e autentico centro di aggregazione per i suoi abitanti. E' scomparso, a causa di un malore improvviso, Giacomo Muzzi, conosciuto e apprezzato da tutti. Era titolare, insieme alla sorella e alla famiglia, del Bar Silvana, locale storico e fulcro di discussioni, colazioni, merende. Un'insegna ben nota, in via XXIV Maggio, accanto a un tabaccaio e a un market, con altri esercizi commerciali sull'altro lato della strada e, a pochi metri, uno studio medico e la sede del Comitato Anni d'Argento. La notizia della morte di Muzzi ha fatto rapidamente il giro del quartiere, ma anche della città.

