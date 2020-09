Siena, Donnavventura in città per un viaggio di Rete 4 nelle bellezze d'Italia

Alessandro lorenzini 04 settembre 2020 a

I tesori d’arte della città in tv, grazie alle telecamere di Donnavventura, la celebre trasmissione di Rete4 che in questi giorni fa tappa a Siena. Sono cominciate infatti nella giornata di ieri le riprese: lo storico format che va in onda la domenica su Rete 4 sta proseguendo il suo viaggio in Italia per raccontare il Bel Paese, attraverso curiosità e tradizioni, in quest’anno particolare per il turismo.

Il Comune di Siena ha deciso di accogliere l’invito a partecipare alla serie televisiva estiva e fino a lunedì le telecamere di Mediaset saranno dunque all’ombra della Torre del Mangia.

Per il primo giorno di riprese il team si è dato appuntamento in Piazza del Campo, nel cortile del Podestà, naturalmente a cavallo, per cominciare a girare la puntata che andrà in onda domenica 13 settembre, ma poi la trasmissione ha attraversato anche altri parti del centro storico di Siena.

Donnavventura è un docu-reality che coniuga la passione per l'avventura a quella per il viaggio in terre estreme. Le protagoniste sono giovani donne pronte a vivere un'esperienza straordinaria negli angoli più spettacolari del pianeta.