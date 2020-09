Siena, ponte di Ravacciano: slitta la fine dei lavori

03 settembre 2020 a

Slitta di una settimana la conclusione dei lavori superiori al ponte di Ravacciano, che dovevano concludersi domani (4 settembre). Le cause vanno ricercate nel maltempo, ma anche nella rimozione straordinaria di una impermeabilizzazione vecchia e logora rinvenuta durante l’asporto della vecchia asfaltatura e muratura. "I tecnici dell’assessorato ai lavori pubblici - spiega il sindaco Luigi De Mossi - informano che sarà necessario garantire una minima maturazione dei materiali posti in opera. I getti sulla strada saranno completati entro domani sera. La fase di bitumatura sarà quindi terminata per giovedì 10 settembre. Nella giornata di venerdì 11 sarà ripristinato il transito a senso alternato e si provvederà a continuare le operazioni fuori dalla sede stradale".