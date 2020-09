Siena, libero l'uomo accusato di violenza

02 settembre 2020 a

Torna libero l'uomo che, dopo aver molestato una turista in un bar in pieno centro storico di Siena, era accusato di violenza sessuale. Il gip Ilaria Cornetti non ha convalidato l'arresto operato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Siena che, intervenuti a seguito della segnalazione fatta dalla vittima e dai titolari del locale, avevano identificato e arrestato uno straniero, per il quale è stata revocata adesso la misura cui era sottoposto. Il giudice ha preso questa decisione perché l'uomo non era stato sottoposto al fermo in flagranza di reato ma soltanto alcune ore dopo, visto che si era dato alla fuga e c'è voluto un po' di tempo per rintracciarlo. In più, la versione dei fatti fornita dalla turista non è stata valutata come sufficiente per giustificare l'arresto, e il grado di molestia messa in atto dall'aggressore è stato ritenuto “lieve”. La Procura di Siena ha fatto ricorso al tribunale del riesame.