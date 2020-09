Siena, importante scoperta dell'Università

02 settembre 2020 a

Alcuni resti rinvenuti nei siti paleolitici pugliesi di Grotta Paglicci a Rignano Garganico e Grotta Romanelli a Castro testimoniano una presenza molto antica del cane, datata tra 14mila e 20mila anni fa. La scoperta, di fatto, del più antico cane italiano è del dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente dell'Università di Siena e in particolare dell'Unità di ricerca di preistoria e antropologia. Lo studio, frutto della collaborazione con altri enti nazionali e internazionali, è stato recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista “Scientific Reports”.

“Questa scoperta è di particolare interesse – spiega Francesco Boschin, archeozoologo dell'Ateneo e coordinatore dello studio - in quanto i cani più antichi, riconosciuti con certezza, provenivano fino a ora da contesti dell’Europa centrale e occidentale datati a circa 16mila anni fa. I resti pugliesi rappresentano quindi, a oggi, gli individui più antichi scoperti nell’area mediterranea ma potrebbero rappresentare anche le prime testimonianze in assoluto del processo che ha portato alla comparsa del cane, il primo animale domestico”.