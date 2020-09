Siena, blitz della guardia di finanza in Valdichiana

01 settembre 2020 a

La Guardia di finanza del comando provinciale di Siena ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal tribunale, ai danni di una società della Valdichiana operante nel settore dello stampaggio di materiali termoplastici. Questo ha permesso di requisire quote societarie e disponibilità liquide per un importo complessivo di oltre 160 mila Euro. L’operazione scaturisce da una complessa indagine, partita dall’attività ispettiva amministrativa nell’ambito di un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, dalla quale emergevano possibili irregolarità consistenti nell’omesso versamento di ritenute certificate, per l’anno d’imposta 2015, per un importo complessivo di 161.533 Euro. E' emerso come il legale rappresentante della società avesse omesso i versamenti delle ritenute Irpef e delle relative addizionali, operate in capo ai lavoratori dipendenti, allo scopo di consentire alla società una forma di autofinanziamento. Alla luce di ciò, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siena, riconoscendo un quadro indiziario particolarmente grave, ha disposto il sequestro diretto del profitto di reato prima di tutto sulle disponibilità liquide e poi, in caso di necessità, sui conti societari sino a raggiungere l’importo dovuto.