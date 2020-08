Siena, malore in hotel, muore un 55enne a Chianciano

31 agosto 2020 a

Notte drammatica a Chianciano Terme, dove un ospite di un hotel ha perso la vita. Si tratta di una cittadino egiziano di 55 anni che era ospite della struttura. Verso le 3 e mezzo di questa mattina, 31 agosto 2020, la centrale del 118 è stata chiamata dalla portineria dell’Hotel Elena, nel centro termale, in modo che venisse prestato soccorso a una persona, vittima di un malore improvviso. I sanitari sono intervenuti nel minor tempo possibile, ma quando sono arrivati, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica.