Siena, arrestato spacciatore a Poggibonsi

Ancora un colpo al giro della droga in provincia di Siena da parte dei carabinieri. I militari di Poggibonsi, vedendo la manovra sospetta di un automobilista nell'incrociare la loro gazzella, lo hanno fermato e hanno perquisito il mezzo, trovando in un piccolo vano, ricavato nella carrozzeria, un fazzoletto con all’interno diverse dosi di cocaina, già confezionate. Inoltre sotto uno dei sedili, è stato recuperato un grosso coltello la cui detenzione era del tutto illegale.

Bloccata attività di spaccio in Valdelsa e nel Chianti, un arresto

Gli accertamenti sono proseguiti all’interno dell'abitazione del sospettato, coordinati dai colleghi del nucleo operativo chiamati in supporto, ed è stata rinvenuta una ingente somma di denaro in contanti, del tutto ingiustificata in relazione alle apparenti condizioni di vita, e quindi, presumibilmente, frutto dell’illecita attività di spaccio. I soldi sono stati posti sotto sequestro, insieme ad altri elementi che sono ora al vaglio degli investigatori. L'uomo è stato pertanto arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto di oggetti atti all’offesa.