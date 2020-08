Siena, è morta Luana Garzia

31 agosto 2020 a

Un lutto ha sconvolto oggi (31 agosto 2020) gli ambienti della giustizia, della politica e della vita cittadina di Siena. E' morta all'ospedale di Campostaggia, dove si trovava ricoverata, Luana Garzia nota e stimata per le tante battaglie affrontate da avvocato, ma anche per l'impegno che l'ha spesso vista impegnata nelle fila della sinistra. Aveva 58 anni e da tempo lottava con una malattia terribile che alla fine, malgrado la resistenza, l'ha portata via.

La notizia si è diffusa fin dalle prime ore della giornata e ha colpito al cuore chiunque l'avesse incrociata come amico, conoscente o collega. Tra i molti messaggi di cordoglio che si stanno accumulando, spiccano quelli di Andrea Valenti, segretario del Pd senese, dell'onorevole Susanna Cenni e del sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti.

La salma sarà esposta all'ospedale valdelsano fino a domani. Le esequie avranno luogo sempre domani presso la chiesa di San Rocco a Pilli alle ore 11.