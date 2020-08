Salvini a Colle Val d'Elsa, la piazza è piena. L'attacco a Italia Viva sui social: "Trova le differenze"

28 agosto 2020 a

Tappa a Colle Val d'Elsa per Matteo Salvini nella prima mattina di venerdì 28 agosto. Impegnato nel suo tour in Toscana a supporto della candidata a presidente della Regione, Susanna Ceccardi, il leader della Lega ha parlato di fronte ad una piazza gremita. Nel pomeriggio, dopo altre tappe in giro per la regione, sui social del leader leghista è apparso un post che confronta la foto della piazza che lo ha accolto, con un'iniziativa di Italia Viva, decisamente meno partecipata. Il tutto corredato dal messaggio, eloquente: "Trova le differenze".