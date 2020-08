Siena, traguardo in vista per Camilla Marzucchi

26 agosto 2020 a

a

a

Sta per concludersi il pellegrinaggio a piedi della nota imprenditrice senese Camilla Marzucchi dalla città del Palio alla Liguria, nei luoghi dove ha trascorso l'infanzia sua madre Aurelia, scomparsa nei giorni del Covid. Approfittando dell'anomala estate senza la terra in piazza, la giovane albergatrice ha deciso di onorare così la memoria della mamma e si è mesa in viaggio, da sola, il 10 di agosto. Nei suoi piani, avrebbe dovuto raggiungere Triora nei primi giorni di settembre, con traguardo finale il Santuario della Madonna di Loreto, ma la conclusione dell'avventura è attesa già per domani, 28 agosto, con 4 giorni di anticipo sulla tabella di marcia. Sulla strada, Camilla ha stretto amicizie, ha condiviso con compagni occasionali tratti della Francigena e della via della Costa Ligure, e ovunque ha trovato simpatia e incoraggiamento. Ha anche avuto modo di riflettere, come confessa lei stessa: "Ho toccato con mano la cultura della mia mamma e porterò con me a Siena tanti ricordi belli. Camminando, ho scoperto l’orgoglio delle mie origini per metà liguri".