Monteroni d'Arbia, tetto a fuoco durante i lavori di ristrutturazione

26 agosto 2020 a

a

a

A fuoco un tetto ventilato a Monteroni d’Arbia. Due automezzi e sette uomini del comando dei vigili del fuoco di Siena sono intervenuti in località Podere San Girolamo in un’abitazione in ristrutturazione. Il celere arrivo della squadra ha permesso di limitare i danni: utilizzando l’apposita motosega per tetti ventilati, i vigili del fuoco sono riusciti a tagliare una delle vele facendo in modo che l’incendio non si propagasse al resto della copertura. Secondo la ricostruzione dei pompieri intervenuti sul posto, la ditta stava utilizzando una carta catramata: da qui si sarebbe originata una scintilla che avrebbe incendiato il tetto della struttura.