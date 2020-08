Siena, si spoglia nudo e molesta una ragazza sul bus: era ubriaco. Denunciato

26 agosto 2020 a

Era a bordo dell’autobus che effettua l’ultima corsa, a mezzanotte, nella zona di Vico Alto, a Siena. La ragazza, una ventenne, non era sola: sul bus c’era anche un giovane coetaneo il cui comportamento è apparso subito inusuale. Il ragazzo mostrava evidenti segni di ubriachezza. Mentre l’autobus stava transitando nel quartiere, il ragazzo ha iniziato a molestare la ventenne, denundandosi e compiendo anche inequivocabili gesti osceni. La giovane ha immediatamente chiamato il 112 ed ha avvisato il conducente del bus che ha fermato il mezzo in attesa dell’arrivo della pattuglia. I militari hanno identificato il ragazzo e, sentite le testimonianze della passeggera e dell'autista del bus, hanno provveduto a denunciarlo per ubriachezza molesta, disturbo alle persone e atti osceni in luogo pubblico.