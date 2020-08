Siena, vigili del fuoco in azione a Monteroni

25 agosto 2020 a

I vigili del fuoco del comando provinciale di Siena sono intervenuti oggi, 25 agosto, nel comune di Monteroni d'Arbia, in località Podere San Girolamo, per l'allarme scattato a causa di un incendio che si era sviluppato in un cantiere e che coinvolgeva il tetto ventilato di un'abitazione in costruzione. Il tempestivo intervento del personale ha limitato i danni causati dalle fiamme a una sola delle due falde del tetto, senza coinvolgere dunque la parte strutturale. Solo un po' di spavento e niente di irreparabile come hanno appurato le sette unità giunte sul posto con due automezzi. Non sono rimaste coinvolte persone.